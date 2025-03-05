ads
الأربعاء 05 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة "خدمات جهاز تنمية المشروعات المالية وغير المالية"

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، محاضرة بعنوان "خدمات جهاز تنمية المشروعات المالية وغير المالية" وذلك يوم الخميس الموافق 6 مارس، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بقاعة شراع الدور الرابع، بالمبنى الرئيسي لمكتبة الإسكندرية.

وتتيح المحاضرة فرصة للتعرف على الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، سواء من خلال التمويل والدعم المالي أو من خلال البرامج التدريبية والاستشارات غير المالية.

وأعلنت مكتبة الإسكندرية أن الدعوة عامة ومجانية، ولكن نظرًا لمحدودية الأماكن المتاحة، يُنصح بالحضور المبكر، وتأكيد الحضور عن طريق الواتساب على رقم 01023366333.

الدعوة عامة الدعم المالي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دراسات المرأه مكتبة الإسكندرية البحث الأكاديمي البرامج التدريبية