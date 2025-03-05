مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة "خدمات جهاز تنمية المشروعات المالية وغير المالية"

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، محاضرة بعنوان "خدمات جهاز تنمية المشروعات المالية وغير المالية" وذلك يوم الخميس الموافق 6 مارس، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بقاعة شراع الدور الرابع، بالمبنى الرئيسي لمكتبة الإسكندرية.

وتتيح المحاضرة فرصة للتعرف على الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، سواء من خلال التمويل والدعم المالي أو من خلال البرامج التدريبية والاستشارات غير المالية.

وأعلنت مكتبة الإسكندرية أن الدعوة عامة ومجانية، ولكن نظرًا لمحدودية الأماكن المتاحة، يُنصح بالحضور المبكر، وتأكيد الحضور عن طريق الواتساب على رقم 01023366333.