رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يطالب بالتحقيق مع نتنياهو

دعا رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته هيرتسي هاليفي إلى إجراء تحقيق رسمي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة بشأن أحداث السابع من أكتوبر، وذلك خلال حفل تسليم رئاسة الأركان في تل أبيب الأربعاء، والذي تم فيه استبداله بالرئيس الجديد إيال زامير.

وقال هاليفي إن "التحقيق الحكومي ضروري، ليس لتوجيه الاتهامات، بل للوصول إلى جذور المشاكل، وتمكين حلها"، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وأضاف: "لقد أقسمت على أن أكون مخلصًا للدولة... وكنت دائمًا شفافًا، وكانت مصلحة الدولة دائمًا هي القيمة العليا... ولم أكن مخلصًا أبدًا لشخص واحد فقط".

وفي الوقت نفسه، قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ملتزم دائمًا بأوامر المستوى السياسي، وفي حديثه إلى نتنياهو، قال إنه يعلم أنه كلما ارتفع الشخص في الرتبة، كلما أصبحت الموافقات على العمليات أصعب، وأنه يقدر حرية العمل التي منحها رئيس الوزراء لجيش الدفاع الإسرائيلي ليكون استباقيًا ويتصرف.