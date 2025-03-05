خبير سياسي: الأمة العربية تواجه تحديًا غير مسبوق

أشاد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، بخطاب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة أمس لمناقشة الأوضاع في غزة، والتي شهدت حضورا عربيا واسعا، مشيرا إلى أنّ كلمته تطرّقت إلى نقطة شديدة الأهمية، وهي أنّ «القدس عربية وستبقى عربية».

وأضاف سنجر خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ القمة العربية حذّرت من أنّ ما يحدث في فلسطين يهدد الأمن القومي العربي، حيث تواجه الأمة العربية تحديا مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ومع الأصوات المتطرفة المتشددة، التي تدير المشهد بدموية وقتل ونزيف وعدم استقرار لمنطقة الشرق الأوسط.

وتابع خبير السياسات الدولية، أنّ الأمة العربية تواجه تحديا غير مسبوق، إضافة إلى تغيير بعض الأفكار حتى في الإدارة الأمريكية، والأفكار المتطرفة والحادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما يتطلب اصطفافا عربيا لمواجهة التحديات الجديدة.