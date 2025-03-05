استقرار الذهب عالميًا وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

استقرت أسعار الذهب العالمي بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع وذلك في ظل ترقب الأسواق لتأثير قرارات التعريفات الجمركية الجديدة على الأسواق وإمكانية قيام حرب تجارية جديدة، بينما تنتظر الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية.

شهد سعر أونصة الذهب العالمي تذبذب اليوم حول المستوى 2917 دولارا للأونصة وهو سعر افتتاح جلسة اليوم ليسجل اعلى مستوى عند 2922 دولارا للأونصة وأدنى مستوى عند 2902 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2916 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون .

يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس وسجل أعلى مستوى في أسبوع تقريباً عند 2927 دولار للأونصة، لتستقر التداول فوق المستوى 2900 دولار للأونصة منذ بداية الأسبوع بعد التصحيح السلبي الذي شهده الذهب خلال الأسبوع الماضي.

الذهب سيكون الملاذ الآمن الأول بالنسبة للمستثمرين خاصة بعد التقلبات العنيفة الأخيرة في سوق العملات الرقمية، وبالتالي سيزيد هذا من الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم المحتمل أن ينشأ من السياسات التجارية الأمريكية، وقد أدت هذه السياسات إلى ارتفاع الذهب بأعلى من 10% منذ بداية العام وحتى الآن.

قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن الرسوم الجمركية الأميركية من المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع، مضيفا أن سياسة أسعار الفائدة الحالية مناسبة ولا تحتاج إلى تغييرات.

من جهة أخرى تنتظر الأسواق اليوم تقرير التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي وبيانات الوظائف الغير الزراعية الأميركية يوم الجمعة القادمة.