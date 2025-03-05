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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام باريس سان جيرمان

محمد صلاح
محمد صلاح
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يحل فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، ضيفًأ عل نظيره باريس سان جيرمان، على ملعب "حديقة الأمراء"، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من عمر مسابقة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".
ومن المتوقع ان يخوض أرنى سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أرنولد - كوناتي - فان دايك - روبرتسون.
خط الوسط: ماك أليستر - جرافينبرش - سوبوسلاي.
خط الهجوم: لويس دياز - ديوجو جوتا - محمد صلاح.
وتأهل فريق ليفربول، إلى ثمن النهائي، بعدما تصدر الترتيب العام بدوري الأبطال، بينما جاء صعود باريس بعد أقصاء بريست في مواجهة الملحق.

وتعتبر تلك هى المرة الأولى التى يزور فيها فريق ليفربول الإنجليزى مدينة باريس، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022 ، وذلك بعد الأحداث المؤلمة التي شوهت الحدث الأهم في كرة القدم الأوروبية، والتى على أثرها ما زال يعانى مشجعو "الحمر".

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