كابجيميني تتصدر خدمات SAP وفق تقرير Forrester Wave للربع الأول من 2025

أعلنت شركة كابجيميني، تصنيفها كـ"رائدة" في تقرير Forrester Wave™ لخدمات SAP للربع الأول من عام 2025، حيث كانت واحدة من بين 13 مزود خدمة تم تقييمهم بناءً على استراتيجياتهم وعروضهم الحالية في هذا المجال.

حصلت كابجيميني على أعلى الدرجات الممكنة في تسعة معايير رئيسية، من بينها الرؤية الاستراتيجية العالمية، كما سجلت أداءً متميزًا في 6 من أصل 7 معايير تتعلق بمنتجات SAP. وأشار التقرير إلى أن الشركة تقدم عرض قيمة فريد كشريك في التحول الرقمي لعملاء SAP، حيث تركز على إدارة القيمة والتحسين المستمر.

تعتمد كابجيميني في استراتيجيتها على التحول إلى بنية S/4HANA متعددة المحاور، من خلال نموذج "النواة النظيفة" (Clean Core) القابل للتطوير، والذي يضمن تحقيق الكفاءة والاستدامة. كما أشاد العملاء بخبرات الشركة العميقة في منتجات SAP وجودة الكفاءات التي توفرها.

صرّح نارايانان بالاسبرامانيام، الرئيس العالمي لحلول الأنظمة المعبأة في كابجيميني، بأن تصنيف Forrester لكابجيميني كشركة رائدة في خدمات SAP يؤكد تقديم نتائج أعمال استثنائية.

كما اكد أكشارا نايك لوبيز، كبيرة المحللين في Forrester أن كابجيميني تعد خيارًا مثاليًا لبرامج التحوّل الكبرى الخاصة بـSAP، حيث تجمع بين نشر عالمي واسع النطاق وتوازن فعال بين الموارد المحلية والبعيدة، مع التركيز على التحسين المستمر والاستدامة."

تساعد كابجيميني المؤسسات على تحقيق انتقالها نحو عالم رقمي مستدام، مع تقديم حلول شاملة تشمل الاستراتيجية، التصميم، الهندسة، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والبيانات. تمتلك الشركة فريقًا يضم 340,000 موظف في أكثر من 50 دولة، بإيرادات عالمية بلغت 22.1 مليار يورو لعام 2024.