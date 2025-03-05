ضبط شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية مقابل مبالغ مالية، مستخدمًا شقة مستأجرة بمنطقة الهرم كمقر لممارسة نشاطه غير القانوني.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على:

مجموعة من المستندات المزورة المنسوب صدورها لجهات مختلفة.

أدوات وأجهزة التزوير، والتي بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

مبلغ مالي من متحصلات التزوير.

5 بطاقات دفع إلكتروني.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكابه للجرائم المنسوبة إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة.