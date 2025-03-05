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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على شخص زور المحررات الرسمية والأختام في الجيزة

المتهم
المتهم
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ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض علي أحد الأشخاص، لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية نظير مبالغ مالية ، متخذاً من شقة مستأجرة كائنة بمنطقة الهرم مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (مجموعة من المستندات المنسوب صدورها لجهات مختلفة - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير "بفحص الأجهزة الإلكترونية تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"– مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى - 5 بطاقات دفع إلكترونى).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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