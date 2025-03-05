القبض على شخص زور المحررات الرسمية والأختام في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض علي أحد الأشخاص، لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية نظير مبالغ مالية ، متخذاً من شقة مستأجرة كائنة بمنطقة الهرم مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (مجموعة من المستندات المنسوب صدورها لجهات مختلفة - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير "بفحص الأجهزة الإلكترونية تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"– مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى - 5 بطاقات دفع إلكترونى).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.