أمطار في آخر أسبوع من "أمشير".. الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. وخبراء يؤكدون عدم انتهاء فصل الشتاء ويناشدون بارتداء الملابس الثقيلة

حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تشهدها البلاد اليوم الأربعاء الموافق 5 رمضان، حيث أن هناك سقوط للأمطار على عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى متفاوتة الشدة على فترات متقطعة من القاهرة والجيزة والقليوبية.

يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على جنوب الوجه البحري، وأمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدن القناطر، وفرص أمطار خفيفة ورعدية على شمال الصعيد.

تكاثر السحب الرعدية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد ومناطق من شمال الوجه البحرى، متوقعة أن تتقدم للداخل لتصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع تقدم ساعات النهار تكون رعدية أحيانًا.

انخفاض درجات الحرارة

تشهد البلاد اليوم الأربعاء، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، مع نشاط رياح مصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق .

وأوضحت الهيئة، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الأربعاء، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

نصحت الأرصاد الجوية، المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مشددة على أهمية ارتداء الكمامات عند الخروج، خاصة لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية، وتجنب الاقتراب من الأشجار والمباني المتهالكة وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية المعدنية خلال فترات نشاط الرياح، ومتابعة النشرات الجوية بشكل دوري للاطلاع على أية تحديثات حول الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.

الشتاء لم ينتهي

أكد الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن هناك حالة سريعة وقوية من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على البلاد بداية من فجر أمس الثلاثاء وحتى عصر الجمعة، وذلك في الأسبوع الأخير من أمشير ليذكرنا ان الشتاء لم ينتهي بعد

أمطار رعدية اليوم



وتوقع "فهيم" أن اليوم الأربعاء تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية، موضحًا أنه بعد الظهر تمتد الأمطار إلى (الإسكندرية وشمال البحيرة وشمال كفر الشيخ)، أما مساءاً تمتد الأمطار إلى (شرق الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال بني سويف)، وليلاً تمتد الأمطار إلى (جنوب سيناء وبالتحديد نوبيع).

حالة الطقس غدًا الخميس

وأوضح، أنه غدًا الخميس متوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية على الساحل الشمالي وشمال الدلتا (من السلوم – وحتى بور سعيد وشمال ووسط سيناء)، مضيفًا أنه طوال اليوم تمتد الأمطار الغزيرة الرعدية إلى (كل الوجه البحري والظهير الصحراوي وكل محافظات الدلتا ومدن القناة وسيناء).

حالة الطقس الجمعة القادمة

يتابع، أنه يوم الجمعة الموافق 7 مارس متوقع أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية، وصباح الجمعة تكون أمطار خفيفة على شمال الدلتا، وطوال اليوم الجمعة تتركز الأمطار الغزيرة الرعدية على مناطق سيناء ومدن القناة.

شبورة مائية كثيفة

حذر "فهيم"، من الشبورة المائية الكثيفة أيام الخميس والجمعة والسبت على الوجه البحري، مع هبات رياح قوية متفرقة أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

كما يقول الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، إن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على جنوب الوجه البحري، وأمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة ورعدية على شمال الصعيد.

نصح "قطب"، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية، ومتابعة حالة الطقس يوميًا، حيث تقوم هيئة الأرصاد باستطلاع الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط.