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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بالقليوبية

مديرية أمن القليوبية
مديرية أمن القليوبية
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لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من تجار المواد المخدرة والهاربين من الأحكام الجنائية.

البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة مطلوب ضبطه وإحضاره في جنايتي "مخدرات، سلاح ناري"، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها، مما أسفر عن مصرعه وضُبط بحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "الحشيش، الهيروين" - بندقية آلية)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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