بسبب خلافات على البيع.. الأمن يضبط المتهمين في مشاجرة سوق العبور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية وسقوط مصابين بسوق العبور الكائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

وكان قد ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة بوقوع مشاجرة بسوق العبور بين كلًا من طرف أول ("شقيقان" عاملان بأحد المحال "لأحدهما معلومات جنائية") ، طرف ثانٍ (عاملان بمحل آخر، مصابان بجروح متفرقة) لوجود خلافات حول عملية البيع والشراء بينهما قاموا على إثرها بالتعدي بالضرب على بعضهم البعض باستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم (فرد خرطوش – سلاح أبيض)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.