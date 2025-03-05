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الأربعاء 05 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليفربول في مهمة صعبة أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

ليفربول
ليفربول
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "حديقة الأمراء"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يستضيف نظيره ليفربول الإنجليزي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من عمر مسابقة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

وتأهل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، إلى ثمن النهائي، بعدما تصدر الترتيب العام بدوري الأبطال، بينما جاء صعود باريس بعد أقصاء بريست في مواجهة الملحق.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يزور فيها فريق ليفربول الإنجليزي مدينة باريس، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022، وذلك بعد الأحداث المؤلمة التي شوهت الحدث الأهم في كرة القدم الأوروبية، والتي على أثرها مازال يعاني مشجعي "الحمر".

ويعول أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على خط هجوم الريدز، الذي يشهد حالة انتعاشه في الآونة الأخيرة، وسلسلة الانتصارات المتتاليه في جميع المسابقات.

ويعلم سلوت أن تلك المبارات لم تكن سهلة بالمرة أمام خصم قوي، حقق فوزًا ساحقًا على بطل أوروبا في النسخة قبل الماضية.

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