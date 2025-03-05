وزير الاتصالات يبحث سبل تعزيز التعاون التكنولوجي خلال MWC 2025 في برشلونة

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سلسلة لقاءات مع قيادات كبرى الشركات العالمية خلال مشاركته في المعرض والمؤتمر الدولي للمحمول MWC 2025 في برشلونة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وبناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة في صناعة التعهيد.

وشهدت الاجتماعات مناقشة تعزيز التعاون مع شركة هواوي كلاود في مجالات الحوسبة السحابية وتدريب الكوادر المصرية، إلى جانب استعراض أحدث حلول وتقنيات الشركة.

كما التقى الوزير بمسؤولي شركة إريكسون لبحث دعم الابتكار الرقمي، حيث تم استعراض أحدث تطورات التعاون بين الشركة ووزارة الاتصالات من خلال معمل إريكسون مصر للذكاء الاصطناعي في مركز إبداع مصر الرقمية.

وفي إطار تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لصناعة التعهيد، عقد الوزير اجتماعات مع مسؤولي شركات كبرى، من بينها سيلز فورس وسيلفوكس وجري سكايز، حيث تم بحث فرص التوسع في السوق المصرية، وإنشاء مراكز للبحث والتطوير، ودعم الكوادر المتخصصة.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود وزارة الاتصالات لتعزيز الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا بمصر، ودعم التحول الرقمي، وتوفير بيئة مواتية للشركات العالمية للاستثمار والنمو في السوق المصرية.