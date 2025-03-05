السعودية تدعم قرارات "قمة فلسطين" وتدعو لحل عادل للقضية

جددت المملكة العربية السعودية تأييدها الكامل لقرارات القمة العربية غير العادية، المعروفة بـ"قمة فلسطين"، التي عقدت في مصر، مؤكدة موقفها الراسخ في رفض تهجير الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة.

وأوضح وزير الإعلام السعودي، سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان عقب جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن المجلس أكد دعمه لقرارات القمة العربية، التي تهدف إلى إنهاء التداعيات الكارثية للحرب على الفلسطينيين، مشددًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن القمة تبنت المشروع المصري لإعادة إعمار غزة، كما دعت مجلس الأمن إلى نشر قوات حفظ سلام في الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان الاستقرار.

كما أدان مجلس الوزراء السعودي قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء هذه الانتهاكات، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام.

وفي سياق متصل، شدد مجلس الوزراء على أهمية تنفيذ اتفاق الطائف في لبنان، وبسط سيادة الدولة على أراضيها، وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، إضافة إلى ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية.

