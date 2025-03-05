مسار يسعى لمواصلة انتصاراته أمام زد بدوري الكرة النسائية الجمعة المقبل

يسعى فريق الكرة النسائية بنادي مسار بقيادة عبدالرحمن عايد، المدير الفني، بمواصلة تصدره للدوري الجاري لحسم بطولة اللقب الجارية لصالحه.

موعد مباراة مسار وزد بدوري الكرة النسائية

ويلتقي فريق مسار يوم الجمعة المقبلة الموافق السابع من مارس الجاري، نظيره فريق زد بقيادة محمود خلف المدير الفني، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري للكرة النسائية "بطولة حسم اللقب".

ويستضيف فريق زد نظيره فريق مسار على ملعب زد بالتجمع الخامس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

واستطاع فريق مسار في الجولة الأولى من مسابقة حسم اللقب بالفوز على المقاولون العرب بسبعة أهداف نظيفة.

فيما اخفق فريق زد على الفوز على نظيره الأهلي في الجولة الأولى، حيث فاز الأهلي بهدفين مقابل هدف خلال الجولة الأولى.

وتتضمن الجولة الثانية 5 مباريا قوية بين المتصدرين للدور الأول من دوري الكرة النسائية، يأتي على رأسها مباريات قطبي الكرة المصري وفريق مسار المتصدر للدوري الجاري.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الأولى لدوري الكرة النسائية كالآتي:

الأهلي فاز على زد إف سي 2-1.

الزمالك فاز على البنك الأهلي 3-1.

براميدز فاز 1-0 على وادى دجلة.

مسار فاز على المقاولون العرب بسباعية نظيفة.

مودرن سبورت فاز على المعادي واليخت بهدف دون رد.