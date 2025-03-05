9 مارس.. انطلاق معرض للكتاب المخفض بالمركز القومي للترجمة

ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي معرضًا مخفضًا للكتاب في جميع المجالات المختلفة ببهو المركز بساحة الأوبرا وذلك في الفترة من ٩ مارس ٢٠٢٥ وحتى ٢٠ مارس٢٠٢٥، على أن تكون أسعار الكتب رمزية وتتراوح بين ٢٠ جنيهًا إلى ٤٠ جنيهًا،

تحتوي القائمة على أكثر من مائة عنوان من أهم إصدارات المركز القومي ومنها كتاب "مختارات شعرية - أباي كونانبايف"، وكتاب "دساتير العالم جـ 7 ( جنوب أفريقيا )، وكتاب "أنثروبولوجيا الطعام والجسد"، وكتاب "حكايات الجدة"، وكتاب "مكتبة الإسكندرية ( فك طلاسم اللغز )"، وكتاب "صناع التاريخ ( كيلوباترا : ملكة مصر )"، وكتاب "رواية خلدون"، وكتاب "عالم أوديسيوس"، وكتاب "مسألة فلسطين جـ 1"، وكتاب "الرحلة اليابانية إلى فلسطين ومصر(1906م) جـ 1"، وكتاب "التحول"، وكتاب "الآهات"، وهذا ضمن فعاليات وأنشطة المركز القومي للترجمة خلال شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية.

علمًا بأن مواعيد المعرض يوميًّا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، ومن الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

