قصور الثقافة تقدم لقاءات تثقيفية وورش متنوعة لطلاب المدارس ببشاير الخير

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة بديل العشوائيات، التي تقدمها بمحافظة الإسكندرية، خلال شهر مارس الحالي، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وشهدت مدرسة الشهيد محمد محمود حربي بمدينة بشاير الخير مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، نفذت بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة،

استهلت بمحاضرة بعنوان "تنمية المهارات الإبداعية للأطفال" تحدثت خلالها د. ميرڨت جاب الله، عن مفهوم المهارات الإبداعية، موضحة العوامل التي تساعد الطفل علي مواجهة التحديات التي تعوق تنمية المهارات، ودور الأسرة والمدرسة في إعداد طفل قادر على إدارة الذات وتحمل المسئولية.

كما تضمنت الأنشطة المنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، بإشراف د. منال يمني، ورشة تصميم لوحات عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان، تدريب سحر الملاح، مسئول المواهب، أعقبها أنشطة متنوعة بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة شملت فقرة قراءة واطلاع تنفيذ منى طه، أخصائي المكتبات، ومسابقة ثقافية إعداد وتقديم عبير عمرو، مسئول العلاقات العامة.

واختتم اليوم بلقاء بعنوان "الزراعة ودورها في الحفاظ على البيئة"، تحدثت خلاله د.مها علي، رئيس قسم المحاصيل البستانية ومسئول الإعلام الريفي بمديرية الزراعة، عن أهمية زراعة النباتات المنزلية، مقدمة عدة نصائح بشأنها أهمها الالتزام بمواعيد الري، وعدم تعريضها للأشعة المباشرة للشمس تفاديا لاحتراقها، جاء ذلك بحضور سماح غريب، مدير المدرسة.



تنفذ فعاليات المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة، بإشراف د. چيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل، ومشرف المشروع، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، واستمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

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