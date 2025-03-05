ضبط 132 مخالفة تموينية بالفيوم خلال 48 ساعة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات خلال يومي 3 و4 من شهر مارس الجاري 2025.

أوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال يومي 3 و4 من شهر مارس الجاري 2025 من ضبط 8 أطنان نشا منتهى الصلاحية - سيارة نصف نقل محمله 100 أسطوانة غاز منزلية بدون تصريح- 6 كراتين صواريخ بكل كرتونة 200 علبة وكل علبة بها 20 صاروخ بإجمالي 24 ألف صاروخ- و3450 صاروخ مختلف الأنواع، و1000 عبوة سلع غذائية ومشروبات غازيه منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي - سلع غذائية منتهية الصلاحية زبادي واكياس كفته 190 عبوة- 5كجم لحوم منتهية الصلاحية- 725 كيلو جرام ثوم مطحون معبأ داخل كراتين منتهي الصلاحية بأحد المخازن غير المرخصة - 20 علبة سجائر كيلوباترا أزيد من السعر- بويات منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير عدد 59 محضر للمخابز ما بين تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس-، عدم وجود قائمه و عدم نظافة ادوات العجين، كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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