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الأربعاء 05 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكرة النسائية.. الأهلي يواجه المعادي واليخت في بطولة "حسم اللقب"

لاعبات الأهلي
لاعبات الأهلي
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يواجه فريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي، يوم الجمعة المقبلة الموافق السابع من مارس الجاري، نظيره فريق المعادي واليخت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري للكرة النسائية "بطولة حسم اللقب".

حيث من المقرر أن يستضيف فريق المعادي واليخت نظيره الأهلي، على ملعبه الرئيسي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وكان قد نجح فريق الأهلي في التغلب على نظيره فريق زد خلال الجولة الأولى من مسابقة حسم اللقب والتي انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح فريق الأهلي.

وتتضمن الجولة الثانية 5 مباريا قوية بين المتصدرين للدور الأول من دوري الكرة النسائية ، يأتي على رأسها مباريات قطبي الكرة المصري وفريق مسار المتصدر للدوري الجاري.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الأولى لدوري الكرة النسائية كالآتي:

الأهلي فاز على زد إف سي 2-1.

الزمالك فاز على البنك الأهلي 3-1.

براميدز  فاز 1-0  على وادى دجلة.

مسار فاز على المقاولون العرب بسباعية نظيفة.

مودرن سبورت فاز على المعادى واليخت بهدف دون رد.

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