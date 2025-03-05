تحرير 1493 محضرا تموينيا بمراكز الفيوم خلال شهر فبراير.. صور

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، والتي تم استعراضها في تقرير قدمه سامح شبل، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عن شهر فبراير الماضي.

وأكد المحافظ، أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، لضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتكار والغش التجاري.

وشدد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وتكثيف الجهود لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية.

وأوضح مدير المديرية أن الحملات التموينية خلال فبراير أسفرت عن تحرير 1493 محضراً تموينياً متنوعاً، شملت مخالفات في قطاع المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، حيث تم ضبط 761 مخالفة في قطاع المخابز، منها 125 محضراً لنقص وزن الخبز، و87 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و27 محضراً لتجميع الدقيق البلدي.

وفيما يتعلق بالأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 732 محضراً متنوعاً، تضمنت 392 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، و37 محضراً لانتهاء صلاحية المنتجات، و52 محضراً لمخالفات تتعلق باللحوم، و110 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، إضافة إلى مخالفات أخرى في مجالات الغش التجاري وتداول السلع المدعمة دون ترخيص.

كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، منها 22.3 طن دقيق بلدي، و12.9 طن منتجات ألبان، و14.9 ألف لتر سولار، و5.5 طن زيوت محركات، و720 كجم أسماك ودواجن، و3.8 طن زيتون، و2.5 طن فول سوداني، و650 أسطوانة بوتاجاز، و2.8 ألف علبة سجائر، إضافة إلى كميات من المواد التموينية والأدوية والأسمدة الزراعية.

وشدد محافظ الفيوم على استمرار الحملات لضبط الأسواق والتصدي لأي تجاوزات، حفاظاً على حقوق المواطنين، وضمان وصول السلع الأساسية لهم بأسعار مناسبة وجودة عالية.

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