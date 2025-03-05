موعد مباراة المصري البورسعيدي أمام البنك الأهلي في كأس مصر

يواجه النادي المصري البورسعيدي نظيره فرق البنك الأهلي يوم الجمعة المقبلة الموافق السابع من مارس الجاري، وذلك ضمن منافسات الدوري الـ16 ببطولة كأس مصر .

وتقام مباراة المصري والبنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب.

ويبحث الفريقين على فرصة للفوز خلال المباراة القوية التي تجمعهم للتأهل إلى لدوري الربع نهائي من بطولة كأس مصر.

وكان المصري قد تأهل إلى دور الـ 16 عقب الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف، بينما جاء تأهل البنك الأهلي بعد الفوز على بترول أسيوط بهدف نظيف أيضاً.

الجدير بالذكر أن المصري حصد 30 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، ليضمن الاستمرار في المربع الذهبي بعد انتهاء الدور الأول، بعدما خاض 17 مباراة ، فاز خلالهم في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 آخرين.