إعادة تشغيل مركز خدمة العملاء بجامعة بني سويف لتيسير خدمات التأمين الصحي

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرًا من فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة، حول الجهود المبذولة لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأشاد المحافظ بالإجراءات المتخذة، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة لمتابعة وتحسين أداء الخدمات الصحية، مشددًا على أهمية تطوير منظومة التأمين الصحي لضمان حصول المواطنين على خدمات طبية متكاملة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، أنه تم إعادة تشغيل مركز خدمة العملاء بمستشفيات جامعة بني سويف، بهدف تسهيل الإجراءات على منتفعي التأمين الصحي، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية، بحضور كل من الدكتور خالد الحديدي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات، إضافة إلى عدد من القيادات الطبية بالمحافظة.

وأكد مدير فرع التأمين الصحي أن مركز خدمة العملاء يقدم خدمات متعددة، منها استخراج الأوراق الخاصة بإقامة المرضى داخل المستشفيات، واستخراج مستندات التحاليل الطبية والأشعات، بالإضافة إلى صرف الدم والبلازما، وخدمات العمليات الجراحية والإقامة، وذلك بهدف توفير تجربة طبية سلسة وميسرة للمواطنين.

وأضافت الدكتورة هبة حسن، مدير عيادات التأمين الصحي ببني سويف، أن افتتاح المركز بمستشفيات جامعة بني سويف، إلى جانب مركز خدمة العملاء بمستشفى بني سويف التخصصي، يعد خطوة هامة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

ويعمل مركز خدمة العملاء يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا، ويضم فريقًا طبيًا وإداريًا متخصصًا من فرع التأمين الصحي ببني سويف، لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة للمستفيدين.