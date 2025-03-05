رعاية الشباب بجامعة حلوان تنظم الحفل الختامي لمسابقة "أنت النجم"

احتضن مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان الحفل الختامي لمسابقة "أنت النجم"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع، وبحضور الدكتور محمد حلمي رائد أسرة من أجل مصر المركزية.

هذا وقامت إدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان بتنظيم المسابقة للموسم الثالث في المجالات الفنية والثقافية، حيث تضمن الحفل فقرات متنوعة شملت الإنشاد الديني الذي أداه الطالب أحمد عادل من كلية الخدمة الاجتماعية، وفقرة الشعر للطالبة فريدة من كلية الفنون التطبيقية، إلى جانب فقرات الاستاند آب كوميدي والراب والأغنية الغربية.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية الأنشطة الفنية والثقافية في صقل شخصية الطالب الجامعي، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المواهب الطلابية وإتاحة الفرص لهم للتعبير عن أنفسهم من خلال مختلف الأنشطة الإبداعية.

من جانبه، قال الدكتور حسام رفاعي إن مسابقة "أنت النجم" تمثل نموذجًا مميزًا لدعم المواهب الطلابية، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير كل سبل الدعم للطلاب المبدعين وإتاحة الفرصة لهم لإظهار مواهبهم الفنية والثقافية.

وخلال الحفل، قدم منتخب جامعة حلوان للموسيقى بقيادة الطالب أسامة محمد من كلية الهندسة بحلوان عرضًا موسيقيًا متميزًا تضمن ميدلي لموسيقى أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وأشهر مقطوعات الملحن هشام نزيه. وتخلل العرض أداء فردي للطلاب (سيف - أحمد - تسنيم)، كما قدم طلاب منتخب كورال جامعة حلوان بقيادة الطالب حازم المهدي من كلية الآداب أغانٍ فردية للطلاب (مروان - شهد - أحمد - زينب)، والقت هذه الفقرات إعجاب الحضور .

اختتمت فقرات الحفل بعرض مبهر لمنتخب الفنون الاستعراضية بالجامعة، حيث قدموا فقرتين مميزتين هما الفلكلور السيناوي والزار بقيادة الطالب محمد علي من كلية الخدمة الاجتماعية.

عُقدت الفعاليات تحت الإشراف العام للواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ أحمد يحيى مدير إدارة النشاط الفني والثقافي، بمشاركة الطالب يوسف أحمد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والطالبة إيمان أشرف نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

هذا ويستضيف مجمع الفنون والثقافة الفعاليات الثقافيه الفنيه التي تستقطب الطلاب والباحثين والفنانين من مختلف المجالات، حيث يعد أحد أهم الصروح الثقافية بمصر، لما يتميز به من تصميم معماري فريد ومساحة واسعة. يضم المجمع مسرحًا كبيرًا وقاعات للمعارض الفنية ومتاحف متخصصة تهدف إلى تنمية الإبداع ودعم الفنون المختلفة.