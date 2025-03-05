الجمعة.. التنمية الثقافية تودع "التوني"

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية في التاسعة مساء الجمعة المقبل الموافق٧ مارس، ٧ أيام شهر رمضان" بقبة الغوري بشارع الازهر، ليلة تأبين المنشد الكبير د. عامر التوني مدير مركز ابداع قبة الغوري ومؤسس فرقة (المولوية المصرية).

يشارك في الأمسية أسرة الفقيد وزملاءه وأصدقاءه بحضور المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، يرافقه خلالها ويرافقنا الراحل بجسده الحاضر دوماً بصوته وإنشاده بصحبة فرقته المولوية المصرية، كما سيشهد الحفل كلمات في حب "التوني" من زملاؤه ومحبيه من المنشدين .

وقد نعى السطوحي "عامر التوني" بكلمات مؤثرة على صفحته الشخصية قائلاً "خبر مؤلم وصادم، الله يرحم عامر التوني، كان فنان جميل وستظل ذكراه خالدة."

كان المنشد عامر التوني قد رحل مساء الأحد "٢ فبراير" الماضي بعد رحلة من الابداع والعطاء الفني اثرى خلالها الساحة الفنية بإحياء التراث الصوفي، تاركاً بصمة خلَّدها انفراده بأدائه الروحاني في إنشاده لأشعار الرومي وابن الفارض وكبار شعراء الصوفية وطرح التراث المولوي المصري بالساحة العالمية مؤكداً للعالم خصوصية تراث مصر بين الأمم لتأكيد هويتها الثقافية.