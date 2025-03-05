بيسيرو يطوي صفحة إنبى ويستعد للثأر من مودرن

طوى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صفحة المواجهة أمام إنبي، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي جمعت بينهما على ملعب "المقاولون العرب".

وحقق فريق الزمالك فوزًا مهما على نظيره إنبي أمس الثلاثاء، بثلاثية نظيفة، على ملعب "استاد المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره مودرن سبورت، يوم الجمعة على ملعب "استاد القاهرة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة كأس مصر.

ويسعى الفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأبيض، لتحقيق الفوز على ضيفه مودرن سبورت، وتحقيق الثأر من نتيجة المواجهة الأخيرة، حيث جمعت مسابقة الدوري المصري لكرة القدم الفريقين، والتي انتهت بفوز فريق مودرن سبورت بهدف نظيف.

ويبحث الجهاز الفني للفريق الأول بالزمالك لتصحيح الأوضاع والعودة مرة أخرى للانتصارات من جديد، بعد تحقيق التعادل في آخر ثلاث مواجهات، حيث احتل الفريق الأبيض المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، وذلك بعد 17 جولة في الدورى، حققق خلالها الفوز في 9 مباريات، و5 تعادلات، وتعرض للهزيمة في 3 جولات.

كما يعيش فريق مودرن أجواء صعبة للغاية، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في مسيرته مع الدورى هذا الموسم سوى في مباراة وحيدة وكانت أمام الزمالك.

ويحتل فريق مودرن المركز الأخير في الدوري المصري، برصيد 9 نقاط، حصدها من 17 جولة، حقق الفوز في مباراة وحيدة وتعادل في 6 مبارايات، وهزم في 10 مواجهات.

الزمالك يخوض تدريبات مكثفة قبل مواجهة الكأس.. وتعليمات خاصة لتصحيح الأخطاء

ويقود البرتغالي بيسيرو المدير الفني للزمالك، تدريبات مكثفة للاعبين من أجل تجهيز الفريق لمواجهة مودرن، ضمن استعداداته البدنية والفنية.

ويؤدي اللاعبون تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام الأدوات المخصصة لذلك، بجانب فقرة أخرى بالكرة لتجهيزهم بدنيا بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

كما خصص جوزيه بيسيرو، فقرة تدريبات خططية خاصة للاعبين، وتم التركيز على بعض الجمل والأفكار الفنية الخاصة بخطة اللعب.

وحرص بيسيرو ومعاونوه على توجيه اللاعبين خلالها وتصحيح الأخطاء، وذلك من خلال تقسيمة فنية بطول الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

وناقش بيسيرو بعض الأمور الفنية المتعلقة بمباراة زد الأخيرة في مسابقة الدوري، وتحدث عن بعض السلبيات وعلاجها في الفترة المقبلة.

وطالب بيسيرو لاعبيه بالتركيز وضرورة استغلال الفرص التي تسنح لهم بشكل أفضل في المباريات المقبلة، وشدد على ضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات استعدادًا للمباريات المقبلة، كما شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم التدريب عليها قبل تلك المواجهات.