مكتب التايكو بجامعة حلوان ينظم ندوة البحوث العلمية والفنية من الأفكار إلى التطبيق

نظم مكتب التايكو بجامعة حلوان ندوة البحوث العلمية والفنية من الأفكار إلي التطبيق، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، وتحت إشراف الدكتور محمد الموصلي مدير مكتب التايكو، الدكتورة إسراء ياسر داود منسق مكتب GICO وعضو مكتب العلاقات الدولية، وبالتعاون مع الدكتور أحمد حاتم عميد كلية التربية الفنية .



شهدت الندوة مشاركة عدد من السادة رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بكلية التربية الفنية.

وذلك في إطار جهودها لدعم البحث العلمي وتعزيز دور الجامعات في تطوير المعرفة وتطبيقها في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى دعم الباحثين وتوفير البيئة المناسبة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى تطبيقات عملية تفيد المجتمع.

كما أوضح الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أن الندوة تضمنت مناقشة المحاور الآتية :

استعراض الأنشطة والخدمات التي يقدمها مكتب التايكو لدعم البحث العلمي والابتكار.

نقاش مفتوح بين الحضور والمتحدثين من خلال طرح الأسئلة والإجابات.

الاستماع إلى بعض الأفكار الريادية من المشاركين.

وأكد الدكتور محمد الموصلي مدير مكتب التايكو على ضرورة توجيه البحوث العلمية سواء على مستوى الماجستير، الدكتوراه، أو الترقيات نحو حل مشكلات الجامعة والمجتمع، كما دعا الأقسام العلمية والباحثين إلى التركيز على إيجاد حلول تطبيقية وربطها بالجهات الداعمة فنيًا وماديًا، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأبحاث والارتقاء بالمجتمع.

كما عرضت الدكتورة إسراء ياسر داود منسق مكتب GICO وعضو مكتب العلاقات الدولية بعض المشروعات البحثية المتاحة، وكيفية التقدم لها، وطرق كتابة مقترحات بحثية ناجحة للحصول على الدعم والتمويل المطلوب لتنفيذ الأنشطة العلمية المقترحة.

واختتم اللقاء الدكتور أحمد حاتم عميد كلية التربية الفنية بتقديم شكره الجزيل للمحاضرين، مشددًا على أهمية تعزيز التواصل لدعم الطلاب في تحقيق أحلامهم من خلال المشروعات الريادية، وكذلك الاستفادة من الفرص المتاحة عبر الجهات المانحة. كما أكد على أهمية المشاركة الفعالة في الخدمات التي يقدمها مكتب التايكو بالجامعة.