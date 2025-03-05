ads
الأربعاء 05 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أعمال تطوير منطقة الحزب الوطني ببورفؤاد في بورسعيد.. صور

أعمال تطوير منطقة
أعمال تطوير منطقة الحزب الوطني ببورفؤاد في بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تتواصل أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمنطقة الحزب الوطني بمدينة بورفؤاد في بورسعيد، اليوم الأربعاء، في إطار خطة شاملة لتحديث البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، بما يحقق جودة حياة أفضل للمواطنين، بناء على توجيهات المحافظ اللواء أركان حرب محب حبشي.

وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها إعادة رصف الطرق ورفع كفاءتها، إلى جانب تركيب أعمدة إنارة ديكورية حديثة لتحسين الإضاءة العامة في الشوارع، إضافة إلى تنفيذ أعمال تجميل و"لاند سكيب" وفق أحدث المعايير الجمالية والهندسية، بما يسهم في إبراز الطابع المميز للمنطقة، كما يجري إزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات لضمان تحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط إلى الشوارع.

وتجرى أعمال التطوير تحت إشراف جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد - وبالتنسيق الكامل مع مجلس مدينة بورفؤاد، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير جميع المناطق والأحياء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بعد إدراج 70 مليون جنيه لتطوير منطقة الحزب الوطني بمدينة بورفؤاد بناء على طلب النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب.

IMG-20250305-WA0007
IMG-20250305-WA0007
IMG-20250305-WA0006
IMG-20250305-WA0006
IMG-20250305-WA0005
IMG-20250305-WA0005
IMG-20250305-WA0008
IMG-20250305-WA0008
IMG-20250305-WA0004
IMG-20250305-WA0004
IMG-20250305-WA0003
IMG-20250305-WA0003
بورسعيد بورفؤاد الحزب الوطني محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد