تشاهدون اليوم.. الأهلى يستضيف طلائع الجيش وليفربول يحل ضيفا على سان جيرمان

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات.
دورى أبطال أوروبا:
07:45 مساءً فينورد روتردام - هولندا × انتر ميلان - إيطاليا.
10:00 مساءً بايرن ميونيخ - ألمانيا × باير ليفركوزن - ألمانيا.
10:00 مساءً بنفيكا - البرتغال × برشلونة - إسبانيا.
10:00 مساءً باريس سان جيرمان - فرنسا × ليفربول - إنجلترا.
الدورى المصرى الممتاز:
09:00 مساءً الأهلي × طلائع الجيش.
09:00 مساءً بيراميدز × سيراميكا كليوباترا.
09:00 مساءً بتروجيت × غزل المحلة.