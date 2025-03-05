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الأربعاء 05 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الأهلى يستضيف طلائع الجيش وليفربول يحل ضيفا على سان جيرمان

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات.

دورى أبطال أوروبا:

07:45 مساءً فينورد روتردام - هولندا × انتر ميلان - إيطاليا.

10:00 مساءً بايرن ميونيخ - ألمانيا × باير ليفركوزن - ألمانيا.

10:00 مساءً بنفيكا - البرتغال × برشلونة - إسبانيا.

10:00 مساءً باريس سان جيرمان - فرنسا × ليفربول - إنجلترا.


الدورى المصرى الممتاز:

09:00 مساءً الأهلي × طلائع الجيش.

09:00 مساءً بيراميدز × سيراميكا كليوباترا.

09:00 مساءً بتروجيت × غزل المحلة.

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