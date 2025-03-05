رئيس مجلس السكان بنيويورك تتفقد مشروعات صحية واجتماعية في مصر

تفقدت الدكتورة رنا الحجة، رئيس مجلس السكان بنيويورك، بصحبة الدكتورة نهلة عبد التواب ممثل المجلس في مصر، أحد المشروعات الذي قام المجلس بتنفيذها ضمن حزمة البرامج الصحية والاجتماعية التي تستهدف تحسين جودة حياة العمال وأسرهم، من خلال توفير خدمات الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة داخل نطاق المصنع.

جاء ذلك بالتعاون مع غرفة صناعة الملابس الجاهزة ، و في إطار زيارتها لمنطقة الشرق الأوسط.

وتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع غرفة صناعة الملابس الجاهزة “ الاب الشرعي لقطاع الملابس الجاهزة ” والذي يضم اكثر من مليون ونصف عامل ، 60% منهم على الأقل من السيدات وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والتي قامت بتوفير تلك الخدمات للعمال داخل المصانع من خلال العيادة المتنقلة كان في استقبال الدكتورة رنا الحجة ، كل من ايمن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية والدكتور هاني قداح المدير التنفيذي لغرفة صناعة الملابس و إيهاب محي رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين والدكتورة شيماء جمال الدين مدير برنامج العيادات المتنقلة بالإدارة المركزية لتنمية الاسرة بوزارة الصحة، واستهلت رئيس مجلس السكان الدولي ، الزيارة بجولة في المرافق الصحية التابعة للمشروع والتقت بعدد من المسؤولين بالمنطقة الاستثمارية والمصانع والقائمين على تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

واستمعت رئيس مجلس السكان الدولي بنيويورك ، إلى شرح مفصل عن البرنامج، والتي تشمل المشورة، و توفير وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، والتوعية بأهمية الصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة.

كما تبادلت النقاش مع العاملين حول التحديات التي تواجههم، وسبل تحسين كفاءة الخدمات المقدمة.

وخلال الزيارة، التقت بعدد من المستفيدين من المشروع، حيث استمعت إلى آرائهم وتجاربهم حول مدى استفادتهم من الخدمات المقدمة.

وأكد العديد منهم أن هذه المبادرات ساهمت بشكل كبير في تحسين الوعي الصحي بين العاملين، وساعدت الأسر على التخطيط الأفضل لحياتهم.

من جانبه، أكد إيهاب محي ، على جدوى العائد من البرنامج على الاستثمار و اثرة الجيد على الإنتاج وعلى الحفاظ على العمالة و انتظامها بالتواجد في مواعيد العمل .

واكد عدد من المستفيدين من المشروع على أهمية توفير تلك الخدمات بمقر العمل لما يوفره من جهد وتكلفة للحصول على تلك الخدمات بالطرق العادية خارج المصنع.

في ختام الزيارة، أكدت دكتورة رنا الحجة ، على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لضمان استدامة هذه المشروعات.

كما شددت على ضرورة تطوير المزيد من المبادرات التي تستهدف صحة العاملين وأسرهم، مشيرة إلى أن تنظيم الأسرة لا يقتصر فقط على الجانب الصحي، بل يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

جدير بالذكر ان من اهم النتائج لتلك الزيارة الاتفاق الذي تم مع جمعية المستثمرين على ان يتم التوسع في تقديم الخدمات ليشمل كافة المصانع بالمنطقة الاستثمارية.