رئيس جامعة دمياط يشهد انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية العشرين بجامعة المنصورة

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي ، رئيس جامعةدمياط ، مساء يوم الثلاثاء ٤ مارس ٢٠٢٥ ، افتتاح الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، لفعاليات الدورة الرمضانية العشرين لكرة القدم، وتنس الطاولة، والبلياردو، والشطرنج، لأعضاء هيئة التدريس بجامعات تحالف الدلتا، والتي ينظمها نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة تحت شعار "الشراكة لبناء الإنسان" بالصالة المغطاة في القرية الأولمبية، وتُقام الفعاليات خلال شهر رمضان المبارك في الفترة من 4 رمضان حتى 19 رمضان 1446 هجريًّا ، بحضور رؤساء جامعات تحالف الدلتا.

وخلال افتتاح الدورة الرمضانية، رحَّب الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر بوفود الجامعات المشاركة في فعاليات الدورة، مؤكدًا أن هذه الدورة ليست مجرد منافسات رياضية، بل هي فرصة ذهبية لتعزيز التواصل الإيجابي وأواصر الود بين أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات ، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والتعاون بينهم في منافسة ودية يسودها روح الأسرة الواحدة خلال شهر رمضان المبارك.

وبعد إعلان الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، افتتاح فعاليات الدورة، تم تقديم عرض كاراتيه مميّز بمشاركة طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، ثم بدأت مباراة الافتتاح بين منتخبي جامعة المنصورة وجامعة المنصورة الجديدة، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0، كما تم تكريم أفضل لاعب في المباراة، الدكتور محمد إبراهيم الذهبي، من فريق جامعة المنصورة، وأفضل حارس مرمى، الدكتور أحمد جمعة، من فريق جامعة المنصورة الجديدة.

وفاز فريق جامعة دمياط بقيادة الأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة ، على فريق جامعة الدلتا بنتيجة 2-0، وتم تكريم أفضل لاعب في المباراة، الدكتور إبراهيم عبد المحسن، من فريق جامعة دمياط، وأفضل حارس مرمى، الدكتور أحمد سعيد، من فريق جامعة الدلتا.

من جانبه أعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بالمشاركة الفعَّالة لفرق الجامعة في الدورة الرمضانية، قائلًا:

«فخرٌ لنا أن نرى أبناءنا من أعضاء هيئة التدريس يُمثلون الجامعة في هذه المنافسات الرمضانية التي تجمع بين الروح الرياضية والقيم الإنسانية" ، كما وجه الشكر لجامعة المنصورة على تنظيم هذه الفعاليات المتميزة التي تُعزز أواصر التعاون بين جامعات تحالف الدلتا، وتُذكرنا دائمًا بأن الرياضة لغةٌ توحّد القلوب قبل الألقاب.

يشار إلى أن الدورة الرمضانية الموسعة العشرين تضم بطولة الجامعات، وتشمل جامعات: المنصورة، المنصورة الأهلية، المنصورة الجديدة، دمياط، الدلتا، حورس، وكفر الشيخ، كما تشمل البطولة بطولتي كليات جامعة المنصورة (تحت السن وفوق السن)، ويشارك في البطولات 40 فريقًا.