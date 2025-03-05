معارك وانتصارات وقعت في شهر رمضان

هناك عدد من المعارك والانتصارات التي وقعت في شهر رمضان للمسلمين واثبتوا العزيمة والارادة وقت الصيام ومن الانتصارات الرمضانية "فتح الاندلس، معركة حطين، معركة عين جالوت، معركة بدر، ومعركة الفتح .

وفي هذه السطور نرصد هذه المعارك التي تعتبر من أبرز المعارك الرمضانية في تاريخ المسلمين وهي تعكس قوة الصمود والإيمان في شهر رمضان المبارك:

*معركة حطين (583 هـ / 1187م) في شهر رمضان انتصر القائد صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين التي أسفرت عن استعادة مدينة القدس من يد الصليبيين.

*معركة عين جالوت (658 هـ / 1260م) في رمضان انتصر المسلمون بقيادة الملك المظفر قطز على المغول في معركة عين جالوت في فلسطين وهو انتصار حاسم ساهم في وقف زحف المغول إلى الأراضي الإسلامية.

*معركة بدر (2 هـ / 624م) كانت أول معركة كبيرة بين المسلمين وقريش وحققت فيها الأمة الإسلامية انتصارا عظيما رغم قلة عدد المسلمين مقارنة بقوة قريش.

*معركة الفتح (8 هـ / 630م) في شهر رمضان من العام 8 هـ تمكن المسلمون بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من فتح مكة دون قتال كبير وهو ما كان له تأثير كبير في نشر الإسلام في الجزيرة العربية.

*فتح الأندلس يعتبر من أبرز الانتصارات الرمضانية التي حدثت في تاريخ المسلمين. فقد وقعت في شهر رمضان من عام 92 هـ (711م) عندما تمكن القائد المسلم طارق بن زياد من العبور عبر البحر إلى شبه الجزيرة الإيبيرية حيث خاض معركة وادي لكة ضد الجيش القوطي الذي كان يقوده الملك رودريك والتي كانت نقطة تحول هامة أدت إلى فتح الأندلس.