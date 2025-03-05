وسام أبوعلي وجراديشار في الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي يخوض به مباراة طلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر، ويأتي طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم الدبيس، أشرف داري، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: أحمد رضا، مروان عطية، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبوعلى، جراديشار.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

تنطلق مباراة النادي الأهلي ونادي طلائع الجيش في التاسعة مساء غدا الأربعاء الموافق 5 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز وتذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت المالك الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مباراة الأهلي وطلائع الجيش إلى الحكم طارق مجدي، ويعاونه أحمد لطفي كحكم مساعد أول، وشهاب راشد كحكم مساعد ثاني، ومحمود رشدي كحكم رابع، ويتولى عبدالعزيز السيد إدارة المباراة كحكم لتقنية الفيديو «VAR»، ويعاونه علاء صبري.