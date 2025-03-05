ننشر جداول امتحانات شهر مارس لصفوف النقل في البحيرة

حددت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بداية امتحانات شهر مارس لصفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوى اعتبارا من 9 / 3 / 2025 وتستمر حتى يوم 16 / 3 / 2025.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، على أنه تم الالتزام بالضوابط التي حددتها الوزارة بأن يكون الاختبار الأول لشهر مارس الجاري لصفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي يشمل ما تم دراستة من الأسبوع الأول من توزيع المنهج في الفصل الدراسي الثاني وحتى بداية الأسبوع الخامس فقط، وذلك بأسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية لهذة الفترة.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على أنه فيما يتعلق بشأن لمواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي فإنه وفقا للقرار الوزاري رقم 137 لسنة 2024 تعقد اختبارات المرحلة الإعدادية خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي دون التاثير على سير العملية التعليمية.

جداول امتحانات صفوف النقل

وفيما يتعلق بجدول امتحانات صفوف النقل الثانوي ووفقا للقرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024 فإن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي مع تحديد فترة كاملة أو نصف فترة لكل مادة وفقا لاهميتها.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن جداول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

وتعد هذه الاختبارات أول امتحانات شهرية تُعقد خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث يتم تقييم الطلاب بناءً على المواد التي تمت دراستها منذ بداية الترم وحتى الأسبوع الخامس.

من المقرر أن تبدأ امتحانات شهر مارس يوم الأحد 9 مارس 2025، وتستمر حتى الأحد 16 مارس 2025، وتشمل هذه الامتحانات طلاب الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، إلى جانب الصفين الأول والثاني الإعدادي.

وعلى الطلاب وأولياء الأمور ملاحظة أن هذه الامتحانات تغطي المناهج التي تمت دراستها حتى نهاية الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني، ما يساعدهم في تحديد المواد التي ينبغي التركيز عليها أثناء المراجعة.

المواد المشمولة في اختبارات مارس

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات مارس ستشمل جميع الدروس التي تم تدريسها من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى الأسبوع الخامس، ما يتيح للطلاب فرصة التقييم المرحلي لمستوياتهم والاستعداد للمراحل القادمة من العام الدراسي.

أما بالنسبة للصفين الأول والثاني الابتدائي، فلن يخضع الطلاب لامتحانات شهرية خلال مارس 2025، وإنما سيتم تقييمهم عبر مرحلتين:

التقييم المبدئي: يبدأ من الأحد 11 مايو 2025 ويستمر حتى الخميس 15 مايو 2025.

التقييم النهائي: يُعقد من الأحد 18 مايو 2025 وحتى الخميس 22 مايو 2025.

مواعيد التقييمات الأخرى خلال الفصل الدراسي الثاني

بخلاف امتحانات مارس، حددت وزارة التربية والتعليم تواريخ أخرى لتقييم طلاب صفوف النقل خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 2025، وتشمل ما يلي:

امتحانات شهر أبريل: ستُعقد من الثلاثاء 22 أبريل حتى الأربعاء 30 أبريل 2025، وتشمل المواد التي تمت دراستها من الأسبوع الخامس وحتى الأسبوع الحادي عشر.

تقييمات شهر مايو

التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي من 11 إلى 15 مايو 2025.

التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي من 18 إلى 22 مايو 2025.

اختبارات المواد غير المضافة للمجموع من 18 إلى 22 مايو 2025.

اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل تبدأ يوم السبت 24 مايو 2025 وتستمر حتى الخميس 29 مايو 2025.