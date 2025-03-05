جامعة العريش تنظم ندوة دينية عن "أفضال شهر الصيام"

نظّمت جامعة العريش ندوة دينية تحت عنوان "أفضال شهر الصيام" ، وذلك ضمن الأنشطة الطلابية والفعاليات المقرر تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك.

وشرف الندوة بحضوره الشيخ/ صلاح حسيني أبوطالب - أحد مشايخ وزارة الأوقاف بشمال سيناء ، الذي ألقى محاضرة قيمة حول فضل الصيام وآثاره الروحية والاجتماعية ، مستشهدًا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد مكانة هذا الشهر الكريم في حياة المسلمين.

كما تطرق إلى أهمية استغلال شهر رمضان في الطاعات ، الصلاة وقراءة القرآن والصدقة ، مشددًا على أن الصيام ليس فقط امتناعًا عن الطعام والشراب ، بل هو مدرسة تربوية تُعلم الصبر والتقوى.

وتخللت الندوة فقرة تفاعلية حيث أتيحت الفرصة للحضور لطرح الأسئلة والاستفسارات حول الأحكام الشرعية المتعلقة بالصيام وبعض الأمور الدينية والدنيويه ، وأجاب فضيلة الشيخ عنها بأسلوب مبسط وواضح ، كما قام فضيلة الشيخ بطرح العديد من الأسئلة علي السادة الحضور وتقديم جوائز قيمة مقدمة من الإدارة العامة لرعاية الطلاب للفائزين.

وفي ختام الندوة أعرب السادة الحضور عن سعادتهم بهذه الفعالية ، مشيدين بالمعلومات القيمة التي قدمها فضيلة الشيخ والدور الذي تقدمه إدارة الجامعة في نشر الوعي الديني والثقافي بين الطلاب.



ومن الجدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات التي تنظمها الجامعة بمناسبة شهر رمضان المبارك ، بهدف تعزيز القيم الدينية والانسانية وترسيخ معاني التسامح والود بين الطلاب ومنتسبى الجامعة.