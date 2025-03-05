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الأربعاء 05 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة صاحب شركة وسائقه للجنايات بتهمة قتل موظف في مدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق، بإحالة صاحب شركة وسائقه، لمحكمة الجنايات بتهمة قتل موظف يعمل لديهما ودفن جسده بالصحراء بعد اكتشاف سرقته معدات ومواد من الشركة بمدينة نصر.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثان تلقي بلاغا من أسرة المجني عليه تفيد اختفاء نجلهم وعدم عودته للمنزل لعدة أيام، وبعمل التحريات تبين أن الشاب يعمل في شركة خرسانة.

وبتتبع كاميرات المراقبة، تبين أن آخر ظهور للمجني عليه كان برفقة مالك الشركة التي يعمل بها وسائق بذات الشركة، وألقي القبض على المتهمين واعترفا بخطف الموظف وقاما بتعذيبه حتى الموت بعد اكتشافهما قيامه بسرقة معدات ومواد أخرى من الشركة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

احالة صاحب شركة القبض علي المتهمين سرقة معدات صاحب شركة قسم شرطة مدينة نصر