هبوط شبه جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة، بصورة شبه جماعية في بداية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، 5 مارس 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 30,758.64 نقطة، كما هبط مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 8,605.13 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.24%، ليغلق عند مستوى 11,905.01 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.13%، ليغلق عند مستوى 3,298.33 نقطة، كما انخفض مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.38%، ليغلق عند مستوى 6,965.57 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.14% ليغلق عند 38,396.48 نقطة.

بينما صعد مؤشر "EGX TR"، بنسبة 0.02%، ليغلق عند مستوى 13,535.06 نقطة.