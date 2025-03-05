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الأربعاء 05 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هبوط شبه جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء

البورصة
البورصة
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تراجعت مؤشرات البورصة، بصورة شبه جماعية في بداية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، 5 مارس 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 30,758.64 نقطة، كما هبط مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 8,605.13 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.24%، ليغلق عند مستوى 11,905.01 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.13%، ليغلق عند مستوى 3,298.33 نقطة، كما انخفض  مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.38%، ليغلق عند مستوى 6,965.57 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.14% ليغلق عند 38,396.48 نقطة.

بينما صعد مؤشر "EGX TR"، بنسبة 0.02%، ليغلق عند مستوى 13,535.06 نقطة.

البورصة بداية تعاملات الأربعاء