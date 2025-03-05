بعد فوزه بالأوسكار.. القاهرة السينمائي يشيد بفيلم "I'm Still Here"

عبرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن سعادتها بفوز الفيلم البرازيلي "أنا ما زلت هنا" I'm Still Here بجائزة أكاديمية فنون وعلوم الصورة (الأوسكار) لأفضل فيلم دولي.

الفيلم، الذي أخرجه المخرج البرازيلي المخضرم والتر ساليس، عُرض في الدورة السابقة لمهرجان القاهرة السينمائي ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، حيث لاقى استحسانًا كبيرًا من النقاد والجمهور.

تدور الأحداث في البرازيل عام 1971 حيث تقع البلاد في حكم الديكتاتورية العسكرية، مما يُجبر الأم على القيام بدور الأب لمنع تفكك العائلة بعد اختفاء زوجها في أعمال العنف الدائرة في البلاد