بعد سلسلة إخفاقات.. ديزني تراهن على Daredevil لإعادة نجاحات مارفل

عاد المسلسل المنتظر Daredevil: Born Again أحدث مسلسلات Disney+ ونادراً ما تأتي العناوين محملة بمعاني مثل هذا المسلسل فإعادة إحياءه واستكمال احداثه بعد مسلسل Daredevil الذي عُرض عبر شبكة Netflix بين عامي 2015 و2018 كان حلم كبير لجمهور المسلسل في انحاء العالم، وعاد النجم تشارلي كوكس لدور المحامي الكفيف الذي يحارب الجريمة مات موردوك، بينما يجسد فينسنت دونوفريو شخصية الشرير كينج بن، زعيم المافيا صاحب الرأس الأصلع والجسد الضخم.

وسط الفوضى المتزايدة لمحتوى الأبطال الخارقين، استطاع مسلسل Daredevil أن يجد لنفسه مكانًا مميزًا؛ حيث تم تقديمه بصورة أكثر واقعية ووحشية بعيدًا عن الأسلوب الضخم والمبالغ فيه الذي سيطر على أفلام مارفل، والعنوان Born Again هو إشارة مباشرة إلى القصة المصورة الكلاسيكية التي حملت نفس الاسم في عام 1986، كما أنه يعكس فكرة ولادة جديدة للمسلسل. لكن هناك معنى آخر أعمق.

على مدار السنوات الأربع الماضية، حاولت مارفل جاهدة تكرار نجاحاتها السينمائية في عالم البث، لكنها فشلت بشكل ذريع، ويعد Daredevil: Born Again المسلسل رقم 15 ضمن عالم مارفل السينمائي (MCU) الذي يعرض عبر منصة Disney+ منذ عام 2021، وتأمل مارفل أن يكون هذا العمل بمثابة ولادة جديدة لنجاحاتها محاولة لإحياء عالمها في البث بعدما تحولت مغامراتها الأخيرة إلى خسائر كارثية.

إذا لم يتمكن Daredevil من إنقاذ مارفل… فربما لن يتمكن أي عمل آخر من ذلك فكان هناك خسائر متتالية، وكانت لجأت ديزني إلى منصة Netflix لإنتاج مجموعة من المسلسلات المرتبطة بعالم مارفل السينمائي، منها: " Daredevil، Jessica Jones، Luke Cage، Iron Fist، The Punisher، و The Defenders (مسلسل يجمع الشخصيات الرئيسية في كروس أوفر واحد)، لكن كل هذه الأعمال كانت صغيرة الحجم مقارنة بأفلام مارفل.

وعندما قررت ديزني إطلاق منصتها الخاصة Disney+ في 2019، وضعت خطة مختلفة تمامًا. أرادت أن تقدم مسلسلات بميزانيات ضخمة وقصص مرتبطة مباشرة بالأفلام، وأعلنت ديزني عن قائمة طويلة من المسلسلات الجديدة مثل:

‏ • WandaVision

‏ • The Falcon and the Winter Soldier

‏ • Loki

‏ • Hawkeye

‏ • Moon Knight

‏ • She-Hulk: Attorney at Law

‏ • Secret Invasion

لكن معظم هذه المسلسلات لم تحقق التأثير المتوقع، رغم أن بعضها مثل She-Hulk وصلت تكلفته إلى 225 مليون دولار – ميزانية تفوق العديد من الأفلام السينمائية.

لماذا فشلت مسلسلات مارفل؟

النقاد والجمهور أجمعوا على وصف هذه الأعمال بكلمة واحدة: “meh” (أي لا تستحق الاهتمام)، ورغم مشاركة نجوم كبار مثل أوسكار إسحاق في Moon Knight وصامويل جاكسون في Secret Invasion، إلا أن هذه الأعمال لم تترك أي بصمة حقيقية.

والأسوأ من ذل عدد المسلسلات ازداد بسرعة حتى أصبحت أشبه بفيروس لا يتوقف عن الانتشار، مما أدى إلى نفور الجمهور وزيادة حالة “إرهاق الأبطال الخارقين” في صناعة الترفيه بأكملها.

أمل أخير مع Daredevil

الآن، تراهن مارفل بكل أوراقها على Daredevil: Born Again.

رئيس قطاع التلفزيون في مارفل براد ويندر باوم أكد أن هذا العمل سيكون نقطة تحول نحو ميزانيات أكثر تواضعًا وقصص أقرب إلى الأعمال التلفزيونية التقليدية، لكن حتى أكثر المعجبين ولاءً لديهم شكوكهم : “ربما ينتهي الأمر بمسلسل Born Again في نفس مقبرة النسيان التي دُفنت فيها معظم أعمال مارفل التلفزيونية الأخيرة”.

هل سيكون Daredevil هو المخلص؟

رغم كل شيء، هناك شيء واحد مؤكد، الجمهور سيتابع لمعرفة الإجابة، إذا كان هناك أمل في أن يولد عالم مارفل التلفزيوني من جديد، فسيكون ذلك مع Daredevil: Born Again، وإذا فشل هذا المسلسل، فربما لن يُبعث مارفل من جديد أبدًا.