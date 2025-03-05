سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5 مارس

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية، وذلك بعد تراجع طفيف لسعر صرف الريال أمس الثلاثاء.

ويعد الريال السعودي من أكثر العملات العربية التي تشهد إقبالًا كبيرا في هذا الوقت، تزامنا مع موسم العمرة والذي يزداد فيه الطلب على الريال السعودي.

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.48 جنيه للشراء، 13.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 13.43 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر جاء سعر صرف الريال السعودي اليوم عند مستوى 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 13.46 جنيه للشراء، مقابل 13.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، بداية تعاملات اليوم نحو 13.46 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 13.49 جنيه للشراء، مقابل 13.52 جنيه للبيع.