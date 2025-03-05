جامعة قناة السويس تعقد برنامجا تدريبيا حول التصميم الشامل للتعلم بالمدارس العامة

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى دائما لتقديم برامج تدريبية تدعم تطوير العملية التعليمية، وتعزز من قدرة المعلمين على تلبية احتياجات جميع الطلاب، بمن فيهم ذوو الإعاقة.

وأوضح، أن التصميم الشامل للتعلم يعد نهجًا حديثًا يهدف إلى تمكين جميع الطلاب من الوصول إلى المعرفة والمشاركة الفاعلة في بيئات التعلم، بما يتماشى مع رؤية الجامعة في تحقيق تعليم أكثر شمولية واستدامة.

وأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن جهود الجامعة في دعم المعلمين وتزويدهم بأحدث الاستراتيجيات التعليمية التي تراعي التنوع بين المتعلمين.

وأكدت أن الجامعة تعمل على تفعيل شراكات مع المؤسسات التعليمية المختلفة لضمان تطبيق ممارسات تربوية تسهم في تحقيق الدمج التعليمي وتحسين جودة التعليم.

ونظمت الجامعة البرنامج التدريبي حول "التصميم الشامل للتعلم بالمدارس العامة"، وذلك تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وبمشاركة 28 معلمًا ومعلمة.

وقدمت المحاضرة الدكتورة هالة رمضان عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة قناة السويس، حيث تناولت مفهوم التصميم الشامل للتعلم، باعتباره إطارًا يرشد المعلمين إلى تصميم مواد تعليمية وطرق تدريس تستجيب لاحتياجات جميع الطلاب، من خلال تقديم المعلومات بوسائل متعددة، وتوفير خيارات مرنة للاستجابة، وتعزيز اندماج المتعلمين وفقًا لفروقهم الفردية.

وأوضحت، أن هذا النهج يعتمد على أبحاث علم الأعصاب والتخصصات المرتبطة به مثل علم النفس، مستلهمًا مفهوم التصميم الشامل في الهندسة المعمارية، الذي يهدف إلى دمج خصائص الوصول للأفراد من ذوي الإعاقة في التصميم الأساسي بدلًا من إضافتها لاحقًا.

كما تطرقت إلى المبادئ الثلاثة الأساسية للتصميم الشامل للتعلم، والتي تشمل توفير وسائل متعددة لإشراك المتعلم وتحفيزه، وطرق متنوعة لعرض المعلومات، وإتاحة فرص متعددة للأداء والتعبير عن الفهم.

ويهدف التصميم الشامل للتعلم إلى توفير بيئة تعليمية مرنة تتيح لجميع الطلاب، وخاصة ذوي الإعاقة، الوصول الكامل إلى المحتوى التعليمي دون تقليل المعايير الأكاديمية، كما يسهم في تعزيز استخدام التقنيات الداعمة مثل الفيديوهات المزودة بالتعليقات الصوتية أو تحويل النصوص إلى كلام، بالإضافة إلى تقديم فرص تعلم تتناسب مع الأنماط المختلفة للطلاب، مما يضمن تجربة تعليمية عادلة وشاملة.

جاء تنظيم البرنامج التدريبي تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وأحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس.