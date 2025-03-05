مفتش الصحة يكشف سبب وفاة تاجر دواجن بالجيزة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إنهاء تاجر دواجن حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية بسبب الخلافات الأسرية بمنطقة كرداسة في الجيزة.

وأمرت النيابة بانتداب مفتش الصحة لفحص الجثة وتبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الشنق، وقررت النيابة العامة تسليم جثمان المتوفى لأسرته تمهيداً للتصريح بالدفن.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق أعلى عقار محل سكنه.

بانتقال الأجهزة الأمنية تبين العثور على جثة تاجر دواجن مشنوق ومدلى بحبل مربوط نهايته بقطعة خشبية، وبإجراء التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.