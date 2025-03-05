ضبط 46.545 عبوة ألعاب نارية بطنطا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة رقابية على الأسواق والمحلات العامة لمكافحة ظاهرة تداول الألعاب النارية التي تشكل خطرًا داهمًا على المواطنين، تمكنت حملة تموينية مكبرة من ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بطنطا.

ياتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.

وجاءت الحملة بناءً على معلومات سرية وردت إلى المهندس أحمد إبراهيم عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، تفيد بوجود أحد الأماكن في مدينة طنطا يقوم ببيع وتداول الألعاب النارية. وعلى الفور، شكّل وكيل الوزارة حملة برئاسته، بمشاركة المهندس ناصر مصطفى العفيفي، مدير عام شؤون التموين بالمديرية، و محمد صلاح الدين باز، مفتش الرقابة التموينية، بالتنسيق مع حي أول طنطا.

وخلال الحملة، تم ضبط محل لبيع لعب الأطفال بمنطقة السيد البدوي – حي أول طنطا، حيث عُثر بداخله على 46,545 عبوة ألعاب نارية، التي تشكل خطرًا كبيرًا على سلامة المواطنين. وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد المهندس أحمد عبود أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع الإدارات الفرعية، ستواصل تكثيف حملاتها التموينية لمراقبة الأسواق، والتصدي بحزم لظاهرة تداول الألعاب النارية، وضبط أي مخالفات حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

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