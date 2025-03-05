الاتحاد الوطني: مصر طرحت رؤية متكاملة لحل مشكلة قطاع غزة

أشاد الاتحاد الوطني لدعم مؤسسات الدولة، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية، والتي تضمنت الرؤية المصرية الاستراتيجية لإعادة الإعمار في قطاع غزة دون تهجير السكان وسلطت الضوء على تطورات القضية الفلسطينية.

وقال راشد السبع، رئيس الاتحاد، في بيان صحفي، إن القيادة السياسية طرحت رؤية مصر المتكاملة لحل مشكلة قطاع غزة وإعادة الإعمار من دون تهجير الأشقاء الفلسطينيين، كما نوهت رؤية مصر على أن السلام لن يفرض بالقوة ولن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وأعرب السبع عن تقديره للخطوات العملية التي أعلن عنها الرئيس السيسي، والتي تشمل تشكيل لجنة فلسطينية مستقلة لإدارة قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر بتمكين الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونه الداخلية بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

ودعا مؤسس الاتحاد الوطني المصري لدعم مؤسسات الدولة جموع الشعب المصري إلى الاصطفاف خلف الدولة المصرية وخلف القيادة السياسية وجميع مؤسسات الوطن في هذا التوقيت الحرج، مضيفا أن هذا القمة إعلان لموقف مصر الرسمي وموقف العرب من القضية الفلسطينية وغزة أمام العالم.

وحذر السبع كافة أبناء الوطن الشرفاء من مغبة الانسياق وراء الشائعات والتشكيك في دور مصر المحوري وقدرتها على تحقيق السلام العادل والشامل للفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وثمن النائب السبع تأكيد الرئيس السيسي على أن مصر لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل، مشددًا على أن اتفاقيات السلام يجب أن تُبنى على أساس احترام الحدود الدولية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، كما أكد أن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس التزام مصر الثابت بتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا عضو مجلس النواب السابق المجتمع الدولي إلى دعم المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن هذه الجهود تُعد خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار والازدهار للشعب الفلسطيني وإنهاء المعاناة التي يعيشها منذ أكثر من عام ونصف بسبب العدوان الإسرائيلي.