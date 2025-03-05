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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: خطة مصر الخاصة لإعادة إعمار غزة أبسط الحقوق الفلسطينية

إعمار غزة
إعمار غزة
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قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن مشهد القمة العربية الطارئة، يشير إلى حالة من التوافق العربي حول الخطة المصرية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وهذا التوافق ربما لم يتكرر سوى مرات قليلة من قبل.

وأكد الدكتور حسن سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن خطة مصر الخاصة بإعادة إعمار غزة هي أبسط الحقوق الفلسطينية.

وأضاف في حديثه، أن الأجندة السياسية العربية غائبة عن السلطة الصهيونية والسلطة الأمريكية، ويسعى الاحتلال إلى تحقيق أهدافه الإجرامية بالشرق الأوسط دون النظر للشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن الصمود الفلسطيني هو صمود تاريخي، وعودة النازحين إلى شمال غزة دليل على أن خطط إسرائيل بشأن خطط التهجير، فشلت أمام الإرادة الفلسطينية.

 

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