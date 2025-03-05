أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

استقرت أسعار أغلب العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري، والذي يعرض أسعار العملات وتحديثاتها على مدار اليوم لحظة بلحظة.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري نحو 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو، بداية تداولات اليوم في البنك المركزي المصري 53.16 جنيها للشراء و53.32 جنيها للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري نحو 64.32 جنيها للشراء و64.52 جنيها للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري، نحو 56.69 جنيها للشراء 56.88 جنيها للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري 33.99 جنيه للشراء 34 جنيها للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف اليوان الصيني، بداية اليوم نحو 6.95 شراء ونحو 6.97 جنيه للبيع.

أما عن أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري وأكثرها تداولا في سوق الصرف المصرية (الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي) بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

فسجل سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري، نحو 13.48 جنيها للشراء و13.52 جنيها للبيع.

وارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري اليوم إلى 163.81 جنيها للشراء ونحو 164.37جنيها للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.77 جنيها للشراء ونحو 13.81 جنيها للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الريال القطري اليوم، في البنك المركزي المصري، نحو 12.83 جنيه للشراء، و13.90 جنيه للبيع.