أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

ارتفع سعر الذهب في مصر ، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، متأثرا بارتفاعه عالميا نتيجة زيادة المخاوف من تصاعد حرب تجارية عالمية بعد قرار الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية علي واردات بعض الدول ( الصين و المكسيك وكندا ) و اللجؤ للذهب كملاذ أمن للاستثمار .

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ( الأكثر تداولا و مبيعا في مصر ) بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 نحو 4130 جنيها للبيع، 4110 جنيها للشراء .

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 ( الاعلي و الاغلي فئة بين الأعيرة المتداولة في السوق المصري) إلى 4720 جنيها للبيع و4697.25 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22، إلى 4326.75 جنيه للبيع، 4305.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، بداية اليوم نحو 3540 جنيها للبيع، 3522.75 جنيه للشراء.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في الصاغة المصرية نحو 2753.25 جنيه للبيع، 2740 جنيها للشراءفيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12، اليوم نحو 2360 جنيها للبيع، 2348.5 جنيه للشراء.

و سجل سعر الذهب عيار 9، نحو 1770 جنيها للبيع، 1761.5 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب “ و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب” ، الي نحو 33040 جنيها للبيع، 32880 جنيه للشراء.

و بلغ سعر أوقية الذهب، “ و تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب ” نحو 2915.69 جنيها للبيع، 2915.36 جنيه للشراء.

و عن سعر الذهب بالدمغة و المصنعية، فتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، و باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عالميا ،، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري بدعم من المخاوف من الحرب التجارية العالمية بعد أن دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ على الواردات من كندا والمكسيك ومضاعفة الرسوم المفروضة على واردات الصين.

دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 25 % على الواردات من المكسيك وكندا حيز التنفيذ منذ أمس الثلاثاء ، كما ضاعف الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 % ، و ردت الصين على الفور بفرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 10 و15 % على بعض الواردات الأمريكية اعتباراً من 10 مارس وسلسلة من القيود الجديدة على الصادرات للكيانات الأمريكية المعينة.

وارتفع سعر الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي في ظل التدهور الواضح في العلاقات التجارية العالمية وتراجع مستويات الدولار الأمريكي إلى جانب المخاوف من تباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكية الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية.