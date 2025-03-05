واشنطن: غزة غير صالحة للسكن ولا يمكن العيش فيها

قالت الولايات المتحدة، إن الخطة التي قدمتها الدول العربية لإعادة إعمار غزة أمس الثلاثاء فشلت في معالجة حقيقة أن القطاع المدمر بسبب الحرب "غير صالح للسكن" وأن السكان لا يمكنهم العيش بين الأنقاض والذخائر غير المنفجرة.

ونقلت صحيفة ذا ناشيونال عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، برايان هيوز، إن "الاقتراح الحالي لا يعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن حاليا ولا يمكن للسكان العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة".

وأضاف هيوز، "إن الرئيس ترامب متمسك برؤيته لإعادة بناء غزة خالية من حماس"، مضيفا "نتطلع إلى مزيد من المحادثات لإحلال السلام والازدهار في المنطقة"، في إشارة إلى ترك الباب مفتوحا لإجراء محادثات مع الزعماء العرب.

وكان قد أعرب الزعماء العرب، أمس الثلاثاء، عن دعمهم للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة خلال قمة طارئة عقدوها في القاهرة، حيث دعوا إلى حل طويل الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وبعد وقت قصير من انتهاء الاجتماع، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية النتيجة، مؤكدة إنها تفشل في معالجة الحقائق بعد الهجوم الذي شنته حماس في أكتوبر 2023، في حين رحبت حركة حماس بالمقترح.