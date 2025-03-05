جامعة قناة السويس تعزز قيم الولاء والانتماء لدى طلاب المدارس بندوة تثقيفية

نظمت جامعة قناة السويس ندوة تثقيفية بعنوان: "ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب" بمدرسة عباس العقاد الابتدائية، بحضور 42 طالبًا، وذلك في إطار دورها التوعوي والتربوي.

وفي ذاك السياق أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس على أهمية تعزيز مشاعر الولاء والانتماء لدى الطلاب منذ الصغر، موضحا أن الهوية الوطنية تشكل الأساس المتين لبناء أجيال قادرة على النهوض بالمجتمع والحفاظ على مكتسباته.

وأشار إلى دور المؤسسات التعليمية في تنمية وعي الطلاب بتاريخهم و قيمهم الوطنية، بما يسهم في إعداد مواطنين فاعلين يحملون مسؤولية بناء المستقبل.

وأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن غرس مفاهيم الولاء والانتماء يتطلب جهودا تكاملية بين المؤسسات التعليمية والأسرة والمجتمع، مع التركيز على بناء وعي حقيقي لدى الطلاب حول هويتهم الثقافية والوطنية، وتعزيز فهمهم لمسؤولياتهم تجاه وطنهم.

جاءت الندوة في سياق الجهود المستمرة للجامعة لغرس القيم الوطنية وتعزيز الهوية والانتماء لدى النشء، تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية.

قدم الندوة الدكتور عمرو مصطفى، المدرس بكلية التربية، متناولا مفهوم "جينالوجيا المواطن"، الذي يركز على تتبع تطور فكرة المواطنة عبر العصور، وتأثيرها في تشكيل الولاء والانتماء.

كما أوضح الفرق بين الولاء والانتماء، مشيرًا إلى أن الولاء يمثل الالتزام الحقيقي تجاه الوطن والدفاع عن مصالحه، بينما يعكس الانتماء الشعور العاطفي والفكري بالارتباط بالأرض والثقافة والتاريخ.

وشدد على أهمية ترسيخ كلا المفهومين لدى الأجيال الجديدة من خلال التعليم والتنشئة السليمة.

تم تنظيم الندوة بإشراف إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس.

وأكدت الجامعة حرصها على تنفيذ برامج توعوية مستمرة تستهدف طلاب المدارس لترسيخ المفاهيم الإيجابية وتعزيز الهوية الوطنية لديهم، انطلاقا من دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية وعي الأجيال القادمة.