جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا لتعزيز بناء الإنسان والشخصية القوية

نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا بعنوان "بناء الإنسان من خلال شخصية الإنسان ليكون قويا شغوفا بالعلم والعمران، واسع الأفق، وطنيا منتميا، مقدما الخير للإنسانية"، وعقد البرنامج بكلية الطب البيطري.

شهد البرنامج حضور الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل الكلية لشؤون البيئة، والدكتورة أمينة علي دسوقي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

شارك به 55 مستفيدا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، حيث حاضر خلاله الشيخ أيمن محمد عبد العال، إمام وخطيب بمسجد إعداد الدعاة، متناولا أهمية بناء الإنسان واستثماره كقاعدة أساسية لتطور المجتمعات.

وأكد أن الأسرة والمدرسة هما اللبنة الأولى في غرس القيم والأخلاق، وترسيخ مبادئ احترام القانون، وحب الوطن، وتقديس العمل.

كما أشار إلى أن الإنسان هو أساس كل حضارة بشرية، وعنصر الاستقرار هو العامل الأساسي لإطلاق طاقاته الإبداعية.

تطرق البرنامج إلى مفهوم قوة الشخصية وأهميتها في تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي، حيث أكد على ضرورة التحكم بالعواطف والغرائز، والنظر إلى الأمور بموضوعية، إلى جانب منح الآخرين الحب والدعم والاحترام، وانتقاء العلاقات الصحيحة.

كما تناول العوامل المؤثرة في بناء الشخصية، والتي تنقسم إلى عوامل ذاتية تشمل العقيدة والدين، والثقافة والمعلومات، والأخلاق والسلوك، والمهارات والخبرات، والصحة البدنية والنفسية، إضافة إلى عوامل مادية خارجية كالموارد المالية والمسكن والوظيفة، وأخرى إنسانية تتعلق بالعلاقات الاجتماعية كالأسرة والأصدقاء والزملاء والمنزلة الاجتماعية.

وجاء تنظيم البرنامج تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.