محافظ القاهرة يشارك في اجتماع مجلس جامعة حلوان لتعزيز التعاون المشترك

عقد مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بكلية السياحة والفنادق، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ القاهرة دعمه الكامل للجامعة، مشيدًا بدورها الأكاديمي والمجتمعي، ومؤكدًا استعداد المحافظة للتعاون في مختلف المجالات بما يحقق التنمية المستدامة.

كما استعرض الدكتور إبراهيم صابر جهود المحافظة في تطوير وتخطيط العديد من المناطق في القاهرة، مشددًا على أهمية التعاون مع كليات جامعة حلوان في هذه المشروعات.

وأشار إلى أن التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية يسهم في تحقيق نهضة شاملة.

ورحب الدكتور السيد قنديل بمحافظ القاهرة، مؤكدًا على ضرورة تفعيل البروتوكولات الموقعة بين الجامعة والمحافظة لدعم التعاون المشترك.

وأشار إلى أن جامعة حلوان، لها دور محوري في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، مما يستدعي تعزيز التعاون مع محافظة القاهرة بشكل أكبر.

ودعا جميع الوحدات الإنتاجية بالجامعة إلى تجديد البروتوكولات مع المحافظة للمساهمة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأيضا تطرق الدكتور قنديل إلى أهمية دعم الحملة التسويقية للمجمع الطبي الجديد، والذي يضم 1600 سرير، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد إضافة نوعية للخدمات الطبية في جنوب القاهرة، حيث تفتقر المنطقة إلى مجمعات طبية كبيرة تلبي احتياجات السكان.

ودعا المجلس إلى دعم حملة التبرعات لهذا المجمع، مؤكدًا أن المساهمة فيه تعد من أعمال الخير التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره.

كما يمكن للراغبين في المساهمة في هذا المشروع التنموي التبرع من خلال:

رقم الحساب: 76076

خدمة InstaPay للدفع الإلكتروني.

وأكد رئيس الجامعة خلال الجلسة الاستهلالية على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والشراكات وتفعيل البروتوكولات مع الكليات والجهات الشريكة، مما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية.

كما حث الدكتور قنديل أعضاء المجلس على توجيه مشروعات التخرج لهذا العام لتلبية احتياجات الجامعة وخططها المستقبلية، وقد وافق المجلس على هذا التوجه.

وفي إطار تعزيز الثقافة والقراءة بين الطلاب، أعلن الدكتور قنديل عن إطلاق مبادرة للقراءة بالتعاون مع دار التحرير، تتضمن توفير إصدارات الدار في مختلف الكليات، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات للطلاب لتعزيز المعرفة والاطلاع.

كما أشار إلى أن الجامعة، ضمن خطتها الاستراتيجية، تسعى إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري ومديري العموم من خلال إعادة تأهيلهم وهيكلتهم في أماكنهم، وذلك بالتعاون مع مركز تنمية القدرات.

ووافق المجلس أيضًا على حملة تسويق المجمع الطبي والجامعة الأهلية، وتطرق إلى استعراض أنشطة وإنجازات الجامعة خلال الشهر الحالي.

وفي ختام الاجتماع، تم عرض تقرير عن التحول الرقمي وآخر المستجدات التي وصلت إليها الجامعة في هذا الشأن، مما يعكس التزام الجامعة بمواكبة التطورات التقنية الحديثة.